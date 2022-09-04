中度颱風「軒嵐諾」在昨晚暴風圈輕觸東北角，目前颱風中心已經通過琉球群島，白天就會往北進入東海並遠離，預計今(4)日海陸警報就會陸續解除。氣象達人彭啟明今(4)日表示，如果「軒嵐諾」是在台灣東半邊北上對台灣而言會是重大天災，沒有進來台灣真的很幸運。

根據中央氣象局最新資料顯示，中度颱風「軒嵐諾」今早7時的中心位置在北緯25.8度，東經124.6度，即在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行，其暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

彭啟明分析，颱風有機會在下半天內回到強颱等級，暴風圈也會進一步擴大，預計暴風圈早上10到11點左右會脫離東北角，屆時陸警有機率解除，海警預計今天晚間解除，根據不同的地區降雨也會陸續緩和。

彭啟明指出，這次颱風的特色在於其東半部結構比較強，對流發展相當明顯，也因為西半邊結構較弱，這也解釋為何花蓮一帶風雨較小，但如果颱風是在台灣東半邊才北上的話，對台灣來說會是很重大的天災，沒有進來真的很幸運，可以說是天佑台灣。

彭啟明說，「軒嵐諾」從強烈颱風減弱為中度颱風，再從中度颱風增強為強烈颱風，這是很罕見的情況，而極端氣候下天氣預報確實會越來越困難，對氣象人員而言也是嶄新的挑戰，

此外，周一(5)台灣還是先受到颱風北上後引進的西南風影響，清晨到上午中南部平地有沿海對流移入並帶來短暫雨的機會，午後則還是有熱對流發展，並順著風向往東北，進而影響中南部深山、北宜山區跟東北角一帶，還是有短時較大雨勢機會，要特別留意。

根據台電統計，軒嵐諾颱風襲台截至今日上午8時，全國停電戶數4萬1045戶，其中36831戶已修復，4214戶尚未復電，包括新北市3024戶、台北市969戶、宜蘭縣57戶、台東縣164戶。