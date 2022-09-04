主辦單位藉由DIY課程，由家長與小孩共同動手完成各項創意鑰匙圈、雕刻橡皮章、草頭娃娃等作品，讓大人重拾兒時天馬行空回憶，拉近了家庭親子關係。（中港分處提供）

台中港科技產業園區「沐卉農場親子日」，參加的親子一起享受戲水趣。（中港分處提供）

國內疫情趨緩之際，經濟部加工出口區管理處中港分處與台中市台中港科技產業園區廠商協進會，為促進從業員工身心健康及增進互動情誼，昨日於彰化縣溪湖鎮沐卉農場聯合舉辦「沐卉農場親子日」活動，參加人數近300人。中港分處強調，藉此增進家庭親子關係和諧，共創勞資雙贏的幸福園區。

中港分處指出，此次藉由DIY課程，由家長與小孩共同動手完成各項創意鑰匙圈、雕刻橡皮章、草頭娃娃等作品，讓大人重拾兒時天馬行空回憶，拉近了家庭親子關係。

主辦單位另規畫透過趣味攀岩、小農夫體驗及趣味運動會等活動，凝聚向心力、增進區內員工聯誼交流機會，為兩年多來被沉悶疫情所苦之勞資雙方，暫時抛開煩惱放風去，注入一股溫馨的生產活力！

中港分處強調，台中港科技產業園區全面朝向「產業科技升級、服務智慧升級、環境優化升級」三個目標邁進！特舉辦親子日活動就是要達到提振疫後經濟，並促進從業員工身心健康的目的；且凝聚園區從業員工向心力、激勵工作士氣，更增進家庭親子關係的和諧，共創勞資雙贏的幸福園區。