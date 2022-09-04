日月潭萬人泳渡，不畏軒嵐諾颱風威脅，舉辦40年來首度在風雨中登場；今年有1669隊、1萬8709人報名參加，包括在台外籍泳客286及身障泳士180人。
南投縣長林明溱、前總統馬英九等人，4日先在水社碼頭施放1萬條總統魚(曲腰魚)苗；泳渡則在朝霧碼頭正式展開，上岸處是伊達邵碼頭，泳道全程約3000公尺。
今年，金門縣政府辦理的「第19屆搶灘料羅灣海上長泳活動」、澎湖縣政府辦理的「第20屆泳渡澎湖灣海上長泳活動」也將與南投日月潭國際萬人泳渡活動締盟合作，象徵「山盟海誓、山海之約」，以推動泳渡帶動地方運動觀光產業發展。台北市政府體育局也組隊參加萬人泳渡，宣示2025年世界壯年運動會在台北。
今年身障隊伍中，范榮玉曾代表台灣，4度參加夏季聽障奧林匹克運動會羽球比賽，並於2013年獲得女單金牌，目前擔任台灣適應身體活動學會祕書長；與曾在2018年代表台灣參加波斯頓馬拉松國手洪國展、呂冠霖，一起組隊首次參加萬人泳渡，體現勇於挑戰的精神。
今年泳渡因考量防疫，報名選手需打滿3劑疫苗，並在賽前提供48小時內快篩陰性證明，才可下水，參加泳渡者下水前、上岸後都必須戴口罩。
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