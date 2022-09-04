「美女主播」蔡尚樺轉型為主持人，在《全民星攻略》表現亮眼，而奪下金鐘實境節目主持人獎，之後加入了《全明星運動會》使節目激起不少火花，近來則開起斜槓人生，化身「貝殼放大」的股東及創意長；難得忙裡偷閒的她，在夏日結束前，曬出罕見泳裝辣照。

蔡尚樺加入《全明星運動會》開啟了體育播報生涯，使節目增添不少 亮眼橋段，雖從節目畢業了，她也預告將會有更大桃戰；而難得休息之餘，昨（3）日她放送度假美照，寫下「夏天結束前，想再去海邊度假，炙熱艷陽、滾燙沙灘、鹹的海、甜的笑，一起揉合出有滋有味的人生。日子很滾燙，又暖又明亮，如果旅行是平凡生活中最浪漫的越獄，那就一起私奔吧～」似乎對於目前忙碌生活有些許的感觸。

而蔡尚樺約「私奔」的心情，從她開啟的度假模式從照片中看得出來，只見她頂著大遮陽帽，以一襲亮紅泳裝盤腿坐在躺椅上，蜜大腿上放著謝哲青的書，同時她也洩出超兇雪白弧形及深長事業線，雖是罕見分享辣照，但也怕家中長輩有意見，所以自爆有先「請示過爸媽才敢發泳裝照」。

對於蔡尚樺辣照，粉絲看到後留言「會不會太美，太辣」、「這麼美，可惜只有一張美照」、「這個好！給過！」、「辣度太高了」、「太難得」、「這叫作雙吸，紅色就已經夠吸引人眼球了，在搭配這身材~~嘖嘖」、「泳裝照很美」，由於照片火辣則有留言「經紀人有同意可以發？」引來蔡尚樺直呼「現在刪來得及嗎」。