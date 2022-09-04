「軒嵐諾」上午8時再增強為強颱，中心位於台北東北東方約330公里海面上，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，昨天深夜至今上午颱風最接近台灣，但北部、中部風雨只有一陣一陣的，並沒有很劇烈，臉書粉專「天氣風險」解釋，是因為颱風較偏北，並未如預期稍向西偏，但今天中午以前，北部、中部還是有強風驟雨，南部也會開始有一陣一陣雨勢，且持續到明天。

氣象局發布軒嵐諾颱風海上、陸上颱風警報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，軒嵐諾上午8時再轉強颱，中心位於台灣東方，以每小時15轉21公里速度向北進行，近中心最大風速每秒51公尺（約每小時184公里），瞬間最大陣風相當於16級風，七級風暴風從半徑280公里再擴大至300公里。暴風圈逐漸通過東北角陸地，威脅宜蘭、新北、基隆。

天氣風險公司指出，昨晚至今日上半天是軒嵐諾最接近台灣、影響最大的時間，北部、中部感受到風雨一陣一陣的加強，但並沒有很劇烈，這主要和颱風過去行徑較為偏北，並未如預期有稍向西偏的原因有關。另外颱風中心目前正在通過沖繩多良間島，陣風實測僅約11至12級，也與原先預估強度有些落差。

天氣風險公司表示，隨著颱風北上、風向轉為偏西北風，今天中午以前，北部、中部都會有一陣陣的強風驟雨，山區的雨量累積會相當快，還不能掉以輕心。今天上午後颱風中心到東北角外海，風向逐漸轉偏西風至西南風，南部開始有一陣一陣雨勢，尤其山區降雨持續，將一直下到明天（5日）。

水庫方面，天氣風險公司表示，根據水利單位的訊息，基隆東北角旱象已緩解，翡翠、石門水庫的水位快速進補中，今、明天換成南部山區補水。雖然軒嵐諾颱風沒有直接侵颱，但「乾旱缺水」的陰影也稍稍離遠了一些。