江宏傑、福原愛去年3月爆婚變，7月宣布離婚，日媒《週刊文春》曾報導，江宏傑一家宛如「怪物家族」，江宏傑的姊姊江恆亘也被形容是「妖怪大姑」，讓她承受不少壓力，雖然江宏傑已離婚1年多，但江恆亘似乎沒走出「妖怪大姑」陰霾，她就感性發文：「很無奈，這個時代的對與錯，全部都是交給大眾。」透露自己曾經迷失而不堪一擊。

42歲江恆亘被日媒形容是「妖怪大姑」，承受不少壓力，她昨（3日）在臉書有感而發說：「很無奈，這個時代的對與錯，全部都是交給大眾。曾經我迷失在那些不堪一擊，但還好，我最終沒有跟著內卷（捲）進去 ，即便上一秒我在自己的小世界哭的驚天動地，下一秒我也能擦乾眼淚，把自己活成一支戰隊。」

江恆亘說，她正在執行一個夢想，「我知道很難，即使過程需要向現實妥協，但我也沒有放棄，大膽地從零做起，堅持做到最好，同時也一直不斷的告訴自己，為了夢想奮不顧身的我，實在是非常的帥氣！！！」

最後，江恆亘還表示，平淡的小日子就是她的「發光珠寶」，照顧好自己的身體和肌膚就是我的「閃亮鑽石」，而江恆亘不忘向自己喊話：「我們都別忘了要時時刻刻的寵愛自己，中年不是到此為止，而是『正要開始』」。