張男一度誤信詐騙集團依其指示到超商接收文件，再至農會匯款至指定帳戶。（警方提供）

詐騙手法雖推陳出新，但老哏卻不曾消失！台中市大安區一名55歲張姓男子，日前接到詐騙集團電話，自稱「中央健保局」人員來電，指他因「健保卡遭盜用、即將停卡」，要求他先將銀行存款全部領出交由「監管單位」保管；所幸行員驚覺有異迅速告知員警，順利保住60萬元的血汗錢。

警方指出，大安區農會行員日前受理張姓男子要匯出60萬，關懷慰問下，得知是要借款給陌生人，行員技巧性請匯款人出示受款人相關資料，但因資料不齊全，於是先返家拿取資料再前往匯款；正要致電請求員警協助時，適恰巧遇上大甲警分局海墘派出所警員莊良雄前往農會巡簽。

行員遂告知有此事，莊員在聽聞匯款人姓名時，隨即認出是自己管區的居民，旋即前往張男家中瞭解，起初張男不願多講，但經過莊員耐心溝通後，張男才道出其因一早接獲自稱「中央健保局」人員來電，告知其健保卡被盜用，要其匯款至台北地檢署之控管帳戶。

對方要張男確實遵守偵查不公開最高保密原則，帳戶才不會遭到凍結；張男掛上電話後，不疑有他，就聽從指示至超商接收文件，再至農會匯款至指定帳戶。

莊員一聽便知這是「詐騙老哏」也是詐騙集團貫用手法，當場向張男告知切勿相信，張男才恍然大悟放棄匯款，保住他的老本。

大甲警分局長吳燕山知悉員警及行員聯手，阻詐成功保住張姓男子苦心積蓄，親自到農會頒發感謝狀及致贈禮品，感謝行員替民眾看住荷包；也肯定員警同仁，平時致力於深耕警勤區工作，才能於行員道出名字時即能馬上知道住處何處的過目不忘強人記憶，即時到場為民服務，有效防止詐騙事件的發生。