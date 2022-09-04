日本23歲男星岡田健史，擁有俊俏臉蛋與180公分的挺拔身材，一出道後就備受矚目，人氣不斷攀升，有望成為新一代男神，但沒想到前景相當看好的他，卻在去年5月與經紀公司爆發「奴隸合約」糾紛一度鬧上法院，也引起外界熱烈討論。而消失1年的他近況曝光，也再度引發熱議。

岡田健史在2021年5月與所屬事務所「Sweet Power」爆發「逼簽奴隸合約」的糾紛，內容提到他不滿自己剛出道一年半期間完全沒有領到任何工資，大紅之後月薪也僅有15萬日幣（約台幣3.7萬元），比日本剛畢業的大學生月薪22萬日幣（約新台幣5.4萬）薪水還低，甚至沒有選擇工作的權利，加上長期遭到女社長性騷擾與職場霸凌，導致他的經紀人不斷換人，讓他對公司逐漸失去信任因此提告，他的演藝事業也因此停擺。而經過3個月的法院審理，最後雙方以和解收場，岡田健史會在事務所待到2023年3月31日合約期為止，因此也被外界解讀為「抗爭失敗」。

而時隔一年，岡田健史所屬的事務所突然在8月31日於官方網站上宣布，「本公司和岡田健史的合約在2022年8月31日正式結束了，專屬合約就如2021年8月31日向各位公告的那樣，合約期限是到2023年3月31日為止，但與本人協商後決定提前半年，圓滿的解除合約」。

不僅如此，岡田健史也在官方推特上透露，自己未來也將以本名「水上恒司」重新展開演藝活動，並在自介處表示未來雖主要是由工作人員代為發文，但他本人也偶爾會出現分享生活，接著他還開心的在個人IG上與粉絲玩起了你問我答的互動遊戲。另外，岡田健史也在相關的報導中，向媒體透露自己過去4年和許多出色的演員擁有過許多珍貴時光，同時也感受到作為「人」必須具備的責任，因此對於未來他也會更加倍的努力。粉絲看到相關新聞後，紛紛湧入他的官網留言支持並期待他未來的發展。