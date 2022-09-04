大陸浙江省會杭州市3日發布通告表示，自4日零時起，杭州市常態化核酸檢測頻率從7天調整為72小時，自7日零時起開始掃碼查驗，未取得72小時內核酸採樣或檢測證明者不得進入公共場所，也不能使用公共運輸。浙江全省近日染疫人數不到5人，如此大幅度改變防疫政策，引人關注。

據「杭州發布」微信公號消息，杭州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室3日發布通告如下：

1.杭州全市轄區範圍內居民及其他在杭人員每72小時應自覺完成一次核酸採樣。

2.持續加強「場所碼」掃碼核驗工作，嚴格執行入場必掃，掃碼必驗，驗碼必嚴。自9月7日零時起，未取得72小時內核酸採樣或檢測證明的人員不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。

3.在切實按照高中風險地區落實涉疫人員相應健康管理措施的基礎上，對省外風險地區來杭返杭人員嚴格落實三天三檢，省外其他地區人員應在抵杭後完成一次「落地檢」，宣導進行三天三檢，後續按照市內常態化核酸檢測要求予以落實。

4.重點監測人群核酸檢測頻次按照相關規定執行。

據大陸國家衛健委3日消息指出，浙江省2日0時至24時，新增本土病例4例。