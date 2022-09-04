KIMIKO老師(林睿君)從小學習芭蕾舞，因為扎實的舞蹈教學以及美魔女的外表，深受觀眾的喜愛。日前她在社群平台表示自己因為早上起床要下床時，被拖鞋絆倒，摔了一大跤，整個側身直接撞擊地板，所幸並無大礙。然而在昨(3)日她又因為不尋常大量出血，前往醫院檢查，並分享在醫院遇到一件事，讓她感動泛淚。

昨（3）日KIMIKO在凌晨卻突然大出血，雖然尚不清楚是否與日前的摔倒有關，她在臉書表示當時在醫院檢查時，看到有一位爺爺站在隊伍旁，焦急地翻找手上的單據。丈夫立刻上前關心，老爺爺說自己患有阿茲海默症，沒辦法分辨單據，也看不清楚單據上的字，於是夫妻兩人立刻分批行動，KIMIKO負責排隊領藥，老公則牽著伯伯下樓批價。

KIMIKO還透露，雖然現場大排長龍，但許多民眾看到爺爺的狀況，都溫暖的示意，願意讓爺爺優先處理，這讓KIMIKO感動得說：「其實真實世界中存在著許多暖心的人。」當爺爺把事情處理好後，更頻頻向KIMIKO老公表達感謝，這一幕讓KIMIKO不禁眼眶泛淚，在旁記錄下這暖心的一刻，表示「很多時候我們都因為某些因素或案例，對人性失望而害怕伸出援手。但我們都不會知道。這輩子，在黑暗中，總會有人在某一刻伸出手，釋出善意，成為最灰暗時刻所需的那道曙光。」

貼文一出，讓網友都讚賞夫妻倆的善舉：「溫暖充滿人間」、「你們真的好棒！我忍不住紅了眼眶，多麼幸運我們還可以自己處理瑣事，每個人多一分包容及同理心世界一定更美好。」、「人美心美的妳，也同樣擁有這麼暖心又心善又帥氣滿分的先生」、「你們真的好溫暖喔！感謝你們滿滿正向能量，願老師平安健康。」