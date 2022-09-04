守護者先發投手普里塞克（Zach Plesac）被放入傷兵名單，根據總教練法蘭柯納（Terry Francona）所說，普里塞克是在他8月最近一次登板時受傷，他在挨了全壘打之後憤怒槌打投手丘，導致手骨骨折！這已經是他第二度因為表現不佳而把自己弄傷了。

I think Zach Plesac knew this one wasn't coming back pic.twitter.com/8AeCdiuogq — Casey Drottar (@CDrottar19) August 28, 2022

上個月底守護者與水手4連戰的第3場，普里塞克登板先發，他在第7局下半挨了傑克藍（Jake Lamb）的陽春全壘打。守護者以1比2落後到第7局，被多打1分也沒什麼可生氣的，但是普里塞克當天挨了3發陽春炮，可能讓他理智斷線。無論如何，那球被擊出去普里塞克就知道完蛋了，他崩潰以拳頭擊打地面才把手弄傷。搞笑的是守護者在8局上大反攻，最後逆轉勝，普里塞克獲得勝投，也就是說他白白把自己給弄傷。

普里塞克這種行為當然是很不負責任的，為了發洩情緒受傷，等於是給大家帶來麻煩。去年5月普里塞克先發對雙城，3.2局被打5分，他暴怒扯開自己的上衣，導致右手拇指受傷。

2020年球季COVID-19疫情肆虐，普里塞克不乖乖配合防疫，他在客場芝加哥擅自離開飯店趴趴走，球團發現之後把他趕回老家克里夫蘭隔離72小時。普里塞克在疫情球季投出2.28自責分率的生涯最佳成績，但是近兩年被打到4.54自責分率，本季僅有3勝11敗。