有了獨行俠明星後衛東契奇領軍，斯洛維尼亞贏球變得很輕鬆！東契奇4日先發只打19分鐘，投11中8，含三分球投6中3，貢獻20分、7籃板及7助攻，帶領斯洛維尼亞103比88輕取匈牙利，拿到預賽2連勝，斯洛維尼亞總教練塞庫利奇不禁感嘆東契奇的驚奇表現。

「我喜歡東契奇的一點是，不管他打的是匈牙利或決賽，他的表現都是一樣，都只想打出一場好球，」塞庫利奇表示，「我們不想低估任何人，我們球員的反應很棒，但在當前，我們已經在20小時以內拿到背靠背的勝利。」斯洛維尼亞今晚11點45分遭遇波士尼亞。

打完前3節，斯洛維尼亞已經取得88比60大幅領先，塞庫利奇自然無需再讓主力末節登場，輕鬆把2連勝拿到手，斯洛維尼亞除了東契奇，另有5人得分上雙，普萊佩利奇14分，穆里奇、布拉席奇、迪梅茲與肯卡(金塊)各有11分；匈牙利以珀爾18分最高。

而在希臘與義大利之戰，公鹿「字母哥」阿提托康波再次交出25分、11籃板、3助攻、3抄截與1火鍋的全面演出，帶領希臘85比81險勝義大利，同樣拿到2連勝，效力金塊的多西也有單場6顆三分球、攻下23分演出，阿格拉凡尼斯13分。