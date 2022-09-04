七大工業國集團（G7）財長2日同意對俄羅斯石油實施價格上限，俄國同日隨即宣布北溪一號管線無法如期回復供氣，此舉將加重歐洲的能源危機，顯示俄國與西方劍拔弩張，能源戰日益升溫。

G7財長2日同意對俄國石油出口設定價格上限，目的在「削減俄國的戰爭經費，同時限制俄國挑起的全球能源價格戰之衝擊。」

對此俄國表示，將停止銷售石油給實施價格上限的國家，強調此舉將打擊油市穩定。 另一方面，從俄國經由波羅的海至德國的北溪一號天然氣管線，於8月底暫時關閉3天進行例常維護，原定3日回復供應。

俄羅斯國營天然氣公司Gazprom 2日表示，由於發現渦輪機有漏油情形，在問題解決前無法安全供氣。俄國並未提供復供日期。

俄國無限期暫停供氣，不僅會使歐洲能源短缺和價格飆漲問題惡化，2日美國股市也受此影響，由紅翻黑。

美國白宮國家安全委員會發言人2日表示，美國將與歐洲通力合作，確保歐洲在冬季有足夠的能源。發言人表示：「俄國以能源作為武器打擊歐洲消費者，並不令人意外。」

由於歐洲自疫情復甦後天然氣需求攀升，加上俄烏戰爭影響，歐洲躉售天然氣價格自2021年8月以來狂飆400％，重創歐洲產業與家庭。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）先前表示，歐盟應該對俄氣實施價格上限，以阻止俄國總統普丁操縱市場。

范德賴恩指出：「普丁操縱天然氣連帶打擊歐洲電力市場，歐洲應該對俄氣祭出價格上限。」

俄羅斯總理梅德維德夫（Dmitry Medvedev）回應道，若布魯塞爾採行價格上限，俄國將全面斷供，「歐洲將不會有俄國天然氣」。

俄國降低對歐洲輸氣量，藉以反擊西方制裁措施，俄國高調揮舞能源政治，凸顯俄烏衝突的戰線早已拉長至烏克蘭邊境之外，波及整個歐洲，甚至是全球市場。