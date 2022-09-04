中國能源經濟研究院近日公布「2022全球新能源企業500強排行榜」顯示，全球動力電池龍頭寧德時代位居第一。其中，中國入圍企業共245家，比去年增加31家，占比達49％。

澎湃新聞報導，中國能源經濟研究院在「碳中和與煤炭高質量發展論壇暨第十二屆全球新能源企業500強峰會」上公布，寧德時代、協鑫集團分別位列第一、第二名，與隆基綠能、中國能建共4家陸企躋身榜單前十。

數據顯示，全球新能源企業規模前500家企業2022年總營收為人民幣（下同）5.49兆元，年增24.49％，企業平均規模為109.81億元，首次突破百億元大關，年增24.56％。

過去十年，前500企業中，中國、美國、德國和日本企業的總營業收入長期占據前四的位置。

本屆中國企業整體優勢明顯，前500企業中，企業總營收2.5兆元，年增39.74％，企業平均規模103.32億元，企業規模增長22.05％，比去年的9.63％增加12.42個百分點。