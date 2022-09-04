拋出在公廁廣設免治馬桶政策的民進黨台北市長候選人陳時中，於宣傳影片中出現偷窺行為，引起民眾反感。民眾黨新竹市長候選人高虹安透露，在公廁裝設免治馬桶這件事，新竹市政府早於2019年就做過，但事後民調顯示，超過85％的民眾根本不敢使用；國民黨台北市議員游淑慧也指出，裝設免治馬桶代表公廁要大翻新，且增加的電量及電費又算誰的？

陳時中昨日提出要在公廁廣設「免治馬桶」，並與網紅四叉貓合作拍影片進行宣傳，但他卻在影片中出現類似偷窺的行為，雖然團隊緊急下架修正，但已引起許多民眾不滿。

游淑慧今（4）日在臉書表示，公廁加裝免治馬桶座，需要花的費用其實不只馬桶座，因為免治馬桶需插電的關係，代表所有公廁都要大翻新來拉電設插座，整個工程會相當龐大，讓她忍不住質疑「陳時中是沒上過公廁嗎？」

游淑慧提到，一次裝設這麼多免治馬桶，多出的用電、用水不但不環保，增加的電量及電費又是算誰的？她指出，台北原本就很常被限電，如東區許多重要開發案，台電始終未同意給電，「陳時中的馬桶用電，難道優先產業用電？想出這個政見和廣告，大腦也免治了。」

此外，高虹安昨日也在臉書強調，新竹市府2019年時就在護城河旁公廁建置免治馬桶，是全台首創，但市民擔憂噴嘴可能會沾上其他人的排泄物，因此裝設後反應普遍不佳，當時國民黨更曾針對此事做民調，結果顯示有85.6％的民眾不敢使用。

高虹安認為，提供乾淨舒適的如廁環境才是市民重視的事情，若有機會擔任新竹市長，將加強公共廁所的管理維護，並針對免治馬桶政策進行評估，若維護成本過高、衛生維護不易，將不會延續下去。