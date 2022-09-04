苗栗一名徐姓女子婚後產下2子，卻又婚內出軌，與另名劉姓男子交往產下2名私生子，徐夫知情後憤而控告劉男侵害配偶權，求償40萬元。苗栗地院審結，判劉男要賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張與徐女於2015年底結婚，育有2名子女，兩人現已離婚，但劉姓男子在兩人婚姻存續期間，明知徐女已有配偶，仍介入他們的婚姻，讓徐女懷孕且產下2子女，男子認為他的配偶權遭侵害，為此承受巨大的精神痛苦，故依民法第184條第1項、第195條第1項及第3項規定，向劉男求償40萬元精神撫慰金。

苗栗地院審理時，劉男並未出庭也未提出書狀聲明，法官勘驗證據，認定劉男的確與徐女發生性行為，且徐女婚外生下2名小孩的DNA分析報告均吻合劉男，報告中寫明小孩與劉男的一等親直系親緣關係機率為99%。

法官認為，劉男明知徐女已婚，但仍與徐女發生有男女感情的親密交往行為，明顯已經逾越一般男女正常交往的程度，足以破壞徐女與丈夫的婚姻生活滿美滿，侵害徐夫的配偶權情節重大，酌情後判劉男應賠償徐夫30萬元為合理。可上訴。