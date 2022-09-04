基隆、新北地區累計2903戶停電，台電動員57位工程人員全力搶修中。（台電提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆、新北地區累計2903戶停電，台電動員57位工程人員全力搶修中。（台電提供／陳彩玲基隆傳真）

軒嵐諾颱風轉為強烈颱風，暴風圈正逐漸通過東北角陸地，9日凌晨起陸續傳出停電災情。台電表示，基隆、新北地區累計2903戶停電，已動員57位工程人員全力搶修中，截至上午9時尚有約724戶停電中。

台電指出，軒嵐諾颱風橫掃東北角，今天凌晨起風勢加強，造成多條高壓輸電線跳脫，更有許多路樹倒塌及招牌掉落壓損電線，陸續造成停電災情，目前累計基隆市1114戶、新北市地區1789戶停電。

台電基隆區營業處動員57位工程人員、出動吊臂等工程車52輛、抽水機25部及發電機18部，全力修復電力，截至今上午9時已有2179戶恢復供電。台電說，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，尚有約724戶停電中，主要區域集中在新北市貢寮、雙溪及金山等地區，請用戶多點耐心，給予包容。

台電提及，這次風災為增進搶修效率，與基隆市、新北市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，加快復電速度。