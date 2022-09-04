賈吉第52號全壘打。（MLB臉書）

洋基除了「法官」賈吉（Aaron Judge）之外似乎沒人在認真打球了，４日再戰光芒，前一場慘遭完封的洋基仍然只打下1分，即是賈吉的本季第52號全壘打，全隊僅3支安打，其中兩支是賈吉敲出。光芒儘管攻勢也不強，但投手群差點完封洋基，終場2比1獲勝。雙方在勝差僅剩4場，洋基的美東龍頭眼看要不保了。

光芒3局下連續安打攻占一二壘，再以犧牲觸擊推進到二三壘，接著迪亞茲（Yandy Diaz）一棒打到投手施密特（Clarke Schmidt）的腳邊，穿出去形成滾地安打，直接清空二三壘，光芒以這兩分領先到最後，施密特吞下敗投。

3 knocks in the 3rd turned into 2 early runs in game 2 pic.twitter.com/OGPiesIJqd — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 3, 2022

去年效力洋基的克魯伯（Corey Kluber），此戰擔任光芒先發投手，對前東家表現優異，7局無失分全身而退。洋基直到第9局上，賈吉逮到光芒投手亞當（Jason Adam）進壘的變速球才打破鴨蛋，賈吉這記第52轟是轟到右外野的反方向全壘打。雖然洋基去年就已經有這種想法，但是本季常常把賈吉排在第一棒的做法可能不是很好，他52轟僅有114打點，

張育成在第7局被換上守備二壘，有1次打數打成內滾出局。光芒與洋基3連戰還剩最後一場，稍後又有另一次3連戰，有大好機會在本月中旬把洋基拉下王座。