美國密西西比州首府傑克遜水廠處理系統遭洪水破壞今天進入第6天，在許多市民沒有乾淨自來水可飲用情況下，疲於奔命的軍人投入救援行列，以堆高機和挖土機分發瓶裝水。

法新社報導，傑克遜（Jackson）當地8成居民為非裔，貧困現象十分普遍，多年來碰過無數次大大小小的水危機，但這一次特別嚴重，許多居民近一週來無乾淨水源可用。

這是因為連續多日的洪災打斷一座重要但老舊的水處理廠作業，導致當居民打開水龍頭，流出來的是水壓不夠、黃濁，且就算煮沸也無法飲用的水，全國公共電台（NPR）報導，市長盧默貝（Chokwe Antar Lumumba）表示，當地水系統受困於人力短缺和「數十年來的保養維護延宕」。他表示，因暴雨湧入的水量改變了處理水所需的化學成分，把水提供給用戶的過程進而變慢。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，密西西比州衛生廳高層克萊格（Jim Craig）昨晚在記者會上說，目前情況「有點像是在修理一架正在半空中飛行的飛機。修的方式必須很謹慎，好讓飛機維持在飛行狀態。」

當地情況已獲得華府關注。總統拜登承諾將運用聯邦資源來協助密西西比州解決這場危機。

法新社報導，當局已經開始著手主要的修繕工作，但眼前民眾必須依靠放在一塊塊棧板上、由堆高機高高疊起的瓶裝水度日。

居民在配送中心一次能領兩箱水。41歲公車駕駛湯普森（Natina Thompson）說：「我無法按照我喜歡的方式煮飯，也不能按照我喜歡的方式刷牙。」

但她說「她十分感謝」國民兵和其他的人目前提供的協助。

55歲居民瓊斯（Mary Jones）說她跑了城裡好幾個配送中心，好拿到足夠的水來協助那些無法出門的年邁鄰居。她告訴法新社：「你得為鄰居做點犧牲，這是我們密西西比人的精神，我們敦親睦鄰，無論任何情況都會團結互助。」

退休人士愛德華茲（Tracey Edwards）則把傑克遜的亂象歸咎於市府官員：「我希望我們不會淪落得跟弗林特（Flint）一樣。」弗林特為密西根州的城市，2014至2016年爆發自來水系統遭鉛汙染的事件。

愛德華茲說：「我們這裡的水不能喝，不能拿來刷牙。天知道水裡有沒有任何危險物質，會不會對傑克遜居民造成長久的影響。」

「這是我們必須小心的事。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110904