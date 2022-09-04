人工智慧（AI）畫作「太空歌劇院」（Théâtre D’opéra Spatial）在美國一場藝術比賽中奪下第一名，打敗其他真人藝術家的作品。

人工智慧（AI）程式畫出的美圖竟在美國一項藝術競賽中打敗其他人類藝術家，奪下第一名，這個結果讓藝術家們都氣炸了，直言目睹「藝術死亡」。

綜合網路媒體「Vice」、美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年美國科羅拉多州博覽會（Colorado State Fair）美術比賽下轄的數位藝術類別，由39歲遊戲設計師艾倫（Jason M. Allen）的作品「太空歌劇院」（Théâtre D’opéra Spatial）奪下首獎，抱走300美元（約新台幣9188元）獎金，不過令人爭議的是，這幅畫作並非由艾倫親自使用數位筆刷一筆一畫製成，而是使用人工智慧生成算圖工具Midjourney完成。

Jason Allen's AI-generated work "Théâtre D'opéra Spatial" took first place in the digital category at the Colorado State Fair. https://t.co/6bFNFERCki — VICE (@VICE) September 2, 2022

艾倫的「太空歌劇院」有點像文藝復興時期及80至90年代科幻題材的蒸氣龐克（steampunk）藝術的結合，畫作內容像是一座太空的歌劇院，有著巴洛克式的大廳，畫中人物穿著古典服飾，所有人都凝視著畫作中心明亮的圓形窗，整體氛圍看起來既古怪卻又美麗。

不過當艾倫在即時通訊軟體Discord開心發文表示自己的AI畫作奪下第一名後，不少藝術家氣炸了，網友們也熱烈回應。藝術家朱馬隆（Genel Jumalon）發布推文開罵：「有人用AI作品參加藝術比賽還得了第一名，他媽的太糟了。」這則推文引發熱烈反響，一名網友回應，「我們正目睹藝術在我們眼前死亡」，「如果創意性質的工作不能不受機器影響，那麼高技能的工作也將面臨被淘汰的危險，屆時我們還剩下什麼？」

TL;DR — Someone entered an art competition with an AI-generated piece and won the first prize.



Yeah that's pretty fucking shitty. pic.twitter.com/vjn1IdJcsL — Genel Jumalon ✈️ Nan Desu Kan (@GenelJumalon) August 30, 2022

另外有網友說，「這就是字面定義上說的，『按幾個按鈕製作數位藝術作品』」，也有網友說，「這就是為什麼我們不讓機器人參加奧運。」

今年一共有11名參賽者的18件作品入選科羅拉多州博覽會的數位藝術類別比賽，主辦方規定，「創作或展演過程中使用數位科技」才能入選，艾倫在繳交作品時也表明使用Midjourney軟體。創作者主要透過輸入關鍵字，就能讓Midjourney軟體產出充滿細節的圖像。

What if they made the piece using Photoshop techniques, in concert with AI, like this:https://t.co/lvbSSh8ehS

Sure, they probably should've been more upfront about it, or even consulted the other competitors. But it was a "digital art" competition & they all use similar methods. — DwarvenPolitics (@DwarvenPolitics) September 2, 2022

針對外界批評，艾倫強調使用AI作畫其實沒有外界想像的那麼簡單，他舉例，雖然在軟體上輸入「生氣的草莓油畫」等關鍵字，幾秒內就能出現好幾幅圖像，但以他最後入選的3幅畫作來看，他一共耗費超過80小時才完成。

為了呈現畫作中維多利亞時期人物與太空結合的主題，艾倫嘗試輸入各種能讓畫中女主角穿著皺褶洋裝、同時又出現太空場景的關鍵字，不斷排列組合，他也必須輸入關鍵字來調整圖像的明亮度及顏色，最終一共修改900次才完成3幅圖畫，完成後還必須使用繪圖軟體Photoshop進行微調。

針對AI畫作奪冠引發爭議，比賽評審之一的藝術家杜蘭（Cal Duran）表示，他評分時沒有意識到這幅畫是由AI製成，現在知道真相後他仍堅持原來的評分，給予「太空歌劇院」第一名，形容是「美麗的作品」，他認為這幅畫的催生過程中仍有許多工要做，同時他也認為，AI人工智慧能給予那些傳統上不認為自己是藝術家的人更多機會。