看到原本鎖定招募的頭號目標米契爾被爵士交易到騎士，根據《SNY》記者貝格利4日表示，尼克當前把目光轉移到湖人後衛韋斯布魯克身上，且評估他在湖人的情況，然後才會決定伺機出手，而《洛杉磯時報》記者丹沃柯爆料，目前跟湖人交易韋少將有兩種方案。

「尼克仍然想在季前訓練營開始前重新打造陣容，當然會想做出一些交易，他們現在就在觀察湖人的情況，」貝格利表示，「還有就是爵士，他們還想要交易一些老將球員。」爵士目前謠傳包含康利、克拉克生、波達諾維奇等人都被擺上交易檯面。

貝格利也指出，原本在米契爾被爵士交易到騎士之前，尼克謠傳有興趣簽下「甜瓜」安森尼，如今隨著米契爾前往克里夫蘭打球，尼克是否還有意願招募甜瓜，目前充滿不少變數。

至於丹沃柯提出湖人交易韋斯布魯克的兩套方案，「湖人單純就是想把韋斯布魯克送走的話，那麼至少需要搭上1個首輪籤，如果湖人還想換來多個陣容輪替球員，就必須付出2個首輪籤，甚至加上首輪互換權，一不小心湖人還要接受對方的垃圾合約。」