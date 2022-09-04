自行車組車大廠愛地雅(8933)全球生產基地計畫擴廠與擴產，年產能將擴增3成，多頭攻勢凌厲，上週累計五個交易日股價漲幅高達27.1%。

愛地雅2022年上半年稅後純益1.67億元，為去年全年度的2倍，EPS達0.56元，賺贏去年一整年，下半年進入自行車出貨高峰期，法人樂觀看待今年全年度的營運表現。

愛地雅目前全球生產製造基地有四處，包括台灣台中廠、大陸東莞廠、歐洲波蘭廠、越南車架廠，生產基地皆有計劃擴廠與擴產，年產能可望增加3成，2024年產能可望衝破百萬台。

愛地雅台灣廠目前年產能約25萬台，在擴產完成後，年產能將可提高到35萬台；大陸東莞廠目前年產能約36萬台，未來將把資源聚焦在車架的生產製造上；波蘭廠將加碼投資，預計將興建二廠，完工後兩廠年產能將由6萬台衝高到18萬台、產能提高3倍；至於越南廠第一階段將先接東莞廠車架外溢訂單，下階段計劃興建組車廠，年產能上看12萬台的組車廠。