國民黨前台北市議員羅智強，日前拋出鄭重考慮參選總統的震撼彈，引發不少討論。公益傳播基金會執行長、曾於2020年對時任桃園市議員王浩宇發起罷免案的唐平榮認為，羅智強此舉共有3大重點，包括可避免再被國民黨黨中央打壓。

唐平榮昨（3）日於臉書指出，就算是羅智強的支持者，但可能也有一大部分人會覺得羅考慮選總統的想法有點草率，但就他看來，羅剛到美國參訪就釋出此訊息，其實正是時候。

首先，唐平榮提到，羅智強全台走透透雖有不少今（2022）年底選戰的候選人陪同，但他畢竟沒戰場，很難蓄積能量，「而且如果2024只是為了選一個區域立委，那何必非行走全台呢？」所以宣布有意選總統，等於是確定戰場，如此一來，羅返台繼續行腳時，力度和吸引度就會完全不同。

再來，唐平榮表示，羅智強雖可透過網路，讓台灣民眾和媒體在第一時間知道其訪美動態，但如果只是這樣，此行等於僅有「粉絲會」程度，他宣布有意選總統後，在美僑社應會引起不小反應，或許美方也會審慎評估，是否要派出相關重要人士與羅接觸，有望增添此次美國行的含金量。

最後，唐平榮提到，羅智強現在就放話有意參選總統，在國民黨內除了趙少康外，沒有人比他更早宣佈，如果羅在美或回台能夠造起「類韓流」態勢，黨中央要擋他的空間就會被壓縮。

「台灣只有一種職位有意義選，就是真正有辦法改變台灣的總統這個職位。」唐平榮說，如果羅智強真的能堅持下去、以「非黨政權貴」之姿參選總統，他個人會相當樂見和支持。