【愛傳媒楊德遠專欄】鯉魚潭巴宰族蒙清皇賜土，範圍從大肚溪以北，後龍溪以南，東到山，西到海（編按，大約是今天的苗栗到台中），算起來也有數萬甲之多，到現在剩下寥寥可數，令人不勝唏噓。

這些土地到底是怎樣變不見的，其後代子孫更是不得其解。

鯉魚潭巴宰族人在民國60年代，幾乎不知其祖先的偉大功業，還儘量掩飾其為「番」的符碼。直到李登輝總統之治國理念為「立足台灣，胸懷大陸，望眼天下」時，才使得原住民覺醒，發現自己才是台灣真正的主人，才激起原住民對自己的文化重視，開始以自己的視角重新了解自己、重視自己。

幾百年來，巴宰族土地流失的主因，有「割地換水」、不識字、招夫等等原因。

1、割地換水：巴宰族基本上是以魚獵為基礎的生活，即使有大片的土地，還是把它當作獵場用，不甚重視土地，也沒有那麼多的人守顧這片土地。

當時的漢人通譯張達京、廖姓水利家向巴宰族提出建議，說可以開水圳，灌溉種田，言明完工後支付工程費30萬兩銀。但是完工後廖姓水利家說錢不要，只要給我土地就好，於是就把台中西屯地區的地給他。

2、另外一種說法，當水圳做好候，工錢不必付了，只要每年割一小塊土地支付就好。一割幾百年，土地就這樣子不見了。這條圳就是現在還在用的豐原的「葫蘆墩大圳」。

3、招夫：巴宰族連年協助清政府平亂作戰，男丁損掉很多，所以很多巴宰女性只好招婚漢人，幫忙農務、但是很多漢人不良，把土地作手腳弄掉，逃跑了。

4、巴宰族不識漢字，很多的買賣、租賃簽約的內容都是用漢字寫的。因漢人會與代書勾結，所言和所書不同來欺騙，所以日後官司幾乎都敗訴。土地就在這樣的情況下，逐漸被騙光沒有了。

作者為教育博士，國小校長退休

●專欄文章，不代表i-Media愛傳媒立場。