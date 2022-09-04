【全程字幕】「公廁偷窺」挨批噁心當有趣 陳時中道歉了

民進黨台北市長參選人陳時中昨宣示要將台北市政府轄管公廁全面廣設免治馬桶，還合體網紅「四叉貓」拍攝宣傳片增添趣味，豈料影片中卻以偷窺畫面當作笑料，引發藍白陣營圍剿，批評陳時中將噁心當有趣。對此，他4日受訪回應，團隊無意在畫面設計上有任何騷擾意味在，但讓大家有這樣的感覺他要表達歉意。

陳時中上午合體蔡英文總統出席職能治療師全聯會創會20週年紀念學術研討會，是2人3天內的4度合體，頗有拉抬選情的意味。面對媒體追問，怎麼看美台商會說拜登政府軍售觀點已窄化到中國大陸對台灣發動攻擊的第一天（D-Day），以及民進黨公廁政見宣傳片引發軒然大波，蔡英文僅快步走過不願回應。

陳時中強調，團隊在畫面設計上並沒有這樣的意思，但讓大家有這種感覺必須表達歉意，事後跟創作團隊研究後，對方欣然同意修正相關畫面，目前正在事後作業中。他也二度重申，「我們並沒有任何騷擾意思在，有這種感覺我們表達歉意」，強調台北是個進步城市，會努力做性別友善。