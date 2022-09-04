受惠美系資料中心佈建需求，光聖(6442)的被動元件能見度已可看到明年第一季，高頻連接器和光主動元件的則持續進行產品組合的優化，對毛利率提供有效支撐，整體來說，光聖今年不僅營收將相較去年成長，且法人預估，光聖今年每股淨利將上看4元水準。

光聖第二季主要成長動能來自於美系資料中心客戶的拉貨，單季營收季增加9%、年增加5.85%，單季毛利率31.64%，季增加3.07個百分點，主要是因為產品組合優化所致，光聖第二季主要成長動能來自於美系資料中心客戶的拉貨，故光被動產品比重上半年提升至30%，高於2021年的22%。

光聖美系資料中心拉貨動能將延續至第三季，第三季營收有望與第二季營收持平，因光聖與美系資料中心客戶合作是採hub倉模式，7月營收達3.5億元，主要是因為客戶單月拉貨量較多所導致，預計8月、9月拉貨量將少於7月，整體來說，光聖今年不僅營收將相較去年成長，且法人預估，光聖今年每股淨利將上看4元水準。

展望下半年和2023年，光聖在光被動元件的部分，受惠於美系資料中心佈建需求，訂單能見度已可看到明年第一季，且該客戶需求預估持續到2024年，故2023年光被動元件的營收將維持成長。至於高頻連接器和光主動元件的部分，則持續進行產品組合的優化，以期能讓毛利率維持高水準表現。

產能上，光聖目前大陸寧波廠光通訊產能約佔整體光通訊產能的80%，為了因應客戶去中國化的要求，菲律賓廠會持續擴增產能，短期目標是寧波廠佔整體產能能降至50%。