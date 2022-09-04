民進黨台北市長參選人陳時中昨日拋出要在北市公廁廣設免治馬桶的政見，引發討論，多數人對公廁免治馬桶的清潔噴頭衛生有疑慮，日本部落客過去曾分享一名感染科教授研究表示，免治馬桶恐會導致病菌擴散，不僅無法達到清潔效果，細菌還可能會直噴肛門而造成感染，這名部落客還說，自己某日在公廁因好奇免治噴頭的樣子，按下噴頭清潔紐後，看到噴頭上的汙穢物讓他吃不下飯。

《日本省錢小站》曾發布一篇貼文表示，根據日本東京醫科大學感染科準教授中村造的研究指出，曾有3名同院病患先後感染多重抗藥性綠膿桿菌，調查發現他們曾使用同一間廁所的免治馬桶，身上的病菌和免治馬桶噴頭上的細菌一致，認為免治馬桶噴頭是病毒的傳播媒介。教授警告，若使用公共場所的免治馬桶清潔屁股，有些細菌會通過噴頭射進肛門，不僅無法達到清潔效果反而會造成感染。

經營《日本省錢小站》的部落客分享自己的例子，指多年來因衛生習慣的關係，從未使用百貨公司、地鐵站等公共廁所的免治馬桶，直到某一年看到新款的免治馬桶上市，想看看噴頭究竟長什麼樣子，他按下公廁免治馬桶噴頭的清潔鈕，才發現噴頭上沾滿汙穢物，令他狂作嘔，震撼畫面在他腦中揮之不去，讓他食慾全失，還因此省下兩頓飯錢，他呼籲網友，千萬別使用公共場所的免治馬桶清潔，以免染病。