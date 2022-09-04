軒嵐諾颱風侵襲，4日凌晨1時許，強風吹倒位在中山北路七段一支電線桿，一層樓高的電線桿從中間斷成兩段，所幸並未造成人員受傷，警方立即拉起封鎖線，並通知台電人員到場修復。
北市消防局凌晨1時許獲報，中山北路七段190巷27號前，一處電線桿被強風吹斷，上方的電線還不時冒出火花，橫躺在一處民宅上方，所幸現場並無發生災害，警方2時3分獲報，立刻到場拉起封鎖線，等候台電派員到場處理。
軒嵐諾颱風侵襲，4日凌晨1時許，強風吹倒位在中山北路七段一支電線桿，一層樓高的電線桿從中間斷成兩段，所幸並未造成人員受傷，警方立即拉起封鎖線，並通知台電人員到場修復。
北市消防局凌晨1時許獲報，中山北路七段190巷27號前，一處電線桿被強風吹斷，上方的電線還不時冒出火花，橫躺在一處民宅上方，所幸現場並無發生災害，警方2時3分獲報，立刻到場拉起封鎖線，等候台電派員到場處理。
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