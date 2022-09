睽違兩年,歐洲最大消費性電子展-柏林消費電子展(IFA)9月2日實體登場,全球智慧科技大廠如SONY、LG、Nokia等均彙集於IFA發表最新產品,我國政府與企業當然也不能缺席,藉由台灣精品(Taiwan Excellence)國際記者會的發聲,及台灣精品館展示最新科技產品的方式重返IFA,讓全球媒體及買主體驗來自台灣的科技精品。

為協助台灣企業搶攻歐洲市場,由經濟部國際貿易局指導、外貿協會執行的台灣產業形象廣宣計畫(IEP),本次特徵集14家台灣精品企業包括宏碁智新、華碩(2357)、啟德、友訊(2332)、鴻辰、義誠、愛比、聚陽(1477)、民傑、紙綸、台灣樸緻、普萊德、智晶、英霸參展。在亮眼設計的台灣精品館中,展示涵蓋智慧家庭娛樂、數位醫療與運動科技、監控及影像設備、資通訊及電競共4大區域43件展品。

開展首日台灣精品即以「Throughout your day, tech from Taiwan leads the way」為主題舉辦發表會,介紹4項首次在德國市場露出之新產品,包括宏碁智新、鴻辰通訊分別推出居家型、穿戴式的空氣清淨機,無論大空間、個人行動都能體驗淨化呼吸的自由,減少病毒及過敏原。愛比科技的多模式協作攝影機,超廣角、雙鏡頭及專利滑軌支架設計,提供一機多功能的協作模式。紙綸科技的翠玉白菜相機,透過樹脂液體流動性仿照玉生成的紋理,調製出翠玉白菜的清綠與透亮潔白,不只是藝術品,也是數位相機,在科技主題的展場中透出一股文青風。

此外,啟德的無線心率體脂計、義誠全世界第一台採用水循環和水波按摩、可舒緩眼睛疲勞的酷熱敷,以新穎的設計成功吸引德國當地商業日報- FAZ與FOCUS等媒體採訪,分別觸達上述媒體之熱愛運動及重視健康的讀者。聚陽、宏碁智新、民傑、智晶光電也於記者會後接受經貿雜誌記者採訪。

IFA自1924年開始舉辦為全球最具規模的3大消費電子展,也是歐洲最大的國際視聽及消費類電子產品展覽,為歐洲消費類電子採購商、批發商、零售商瞭解與採購該領域商品的首選展覽。每年9月,配合年底採購熱潮,品牌大廠皆藉機在此發表新品。今年IFA Berlin主題包括智慧家庭(SmartHome、IoT裝置)、蘋果專區(iZONE)、大眾通訊(通訊、手機、GPS、網路、家電)、電腦周邊(家庭娛樂、聯網)等。大會統計本次共有來自超過45國、1100家企業參展,可見IFA在國際中的地位。