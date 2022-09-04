大陸微信公眾號「航空工業」消息指出，9月3日由航空工業一飛院研製的「啟明星50」大型太陽能無人機在陝西榆林首飛成功。「啟明星50」大型太陽能無人機在17時50分起飛，在空中飛行26分鐘之後於18時16分著陸完成首飛任務，飛機狀態良好，各系統運行正常，首飛圓滿成功。

根據介紹，該機是一款能夠在高空連續飛行的「偽衛星」，利用高效、清潔、綠色、環保的太陽能，可長時間留空飛行，執行高空偵察、森林火情監測、大氣環境監測、地理測繪、通信中繼等任務。

據觀察者網報導，該機是航空工業研製的首款超大展弦比高空低速無人機，首次採用雙機身佈局的大型無人機，第一款以太陽能為唯一動力能源的全電大型無人機平台。

此次首飛成功，將進一步推動大陸新能源領域、複合材料領域、飛行控制領域等關鍵技術發展，提升向臨近空間及遠洋遠海執行任務的能力。航空工業將以此為契機，加快推進科技創新，加大創新研發投入，全面加速大型太陽能無人機的研製工作，持續引領行業自主創新發展。