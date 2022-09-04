隨著全球央行致力於對抗高通膨持續調升基準利率，各類債市評價面今年來顯著修正，而地緣政治的不安也為投資前景增添不確定性。富蘭克林證券投顧表示，在不同的經濟與通膨環境下，各類債市都有其因應策略，升息前景可能使短期經濟表現相對承壓，景氣下行風險對股市的衝擊將更為明顯，投資人不妨將複合型債券納為資產配置的核心之一，讓經理團隊運用靈活彈性的多重策略快速反應市場變化，以有效降低投資組合風險、同時也能掌握行情回升時的漲升機會。

富蘭克林旗下西方資產團隊投資長暨美盛全球多重策略基金經理人肯尼思·里奇表示，鮑爾主席在全球央行年會上的演說其實並沒有新的突破，僅是再重申聯準會對抗通膨的決心，綜合其他官員談話反映出未來貨幣政策的兩個方向：(1)未來升息步伐可能放緩；(2)相較於持續升息直至通膨降至2%，聯準會官員傾向將利率調升至限制性水準後維持在高檔一段時間。肯尼思·里奇認為，經濟趨緩與通膨的負面影響相信已多數反應，不過在市場面臨壓力的極端風險趨避情境下，納入高評等債券將可為投資組合發揮抵禦風險的效果。

富蘭克林證券投顧指出，全球經濟面臨多項不確定性，各類資產表現快速輪動，此時更需要採取主動彈性的多重策略與全球布局，以達到分散風險、降低波動同時掌握輪動機會的效果。計算2007年來各類資產間的相關性可發現，高評等的複合債與股市的相關性最低，僅有0.09~0.15，因此當股市面臨快速下跌時，分散佈局到這類高評等債券資產將可有效降低投資組合的波動度，而在債券資產當中，受國人喜愛的非投資級債這類高債息標的，與全球複合債的相關性也僅有0.24，納入投資組合中也可達到分散風險的功效。