還在長大！軒嵐諾變回強颱 氣象局曝雨勢趨緩時間

今年第11號颱風「軒嵐諾」(國際命名HINNAMNOR)稍早從中度颱風再轉為強烈颱風，目前正持續往北移動，預計中午前後暴風圈邊緣有機會離開東北角陸地。中央氣象局長鄭明典表示，只要防災做得好，任何颱風都是好颱風。

根據氣象局資料顯示，第11號颱風過去3小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，中心目前在台北東北東方海面，向北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，目前「軒嵐諾」的暴風圈邊緣仍在通過東北部陸地中，預期最快中午前後暴風圈邊緣有機會離開陸地，但是要完全離開台灣附近海面可能要等到今天晚間。

吳聖宇表示，周一(5)颱風遠離，台灣附近為西南風，南部有局部短暫陣雨，各地山區有局部午後雷雨，溫度回升；周二(6)到周三(7)間北方有東北風南下，跟西南風在台灣附近交會，大氣不穩定度高，各地山區的午後雷雨發展將會較為旺盛。

周四(8)之後東北風主導台灣附近的天氣，一直到週末中秋假期期間可能都是東北風的天氣型態，暫時來看中秋節的天氣應該還不差，白天仍感覺較熱，但是夜晚清晨略有涼意。

氣象局長鄭明典表示，11號颱風軒嵐諾再度增強為強烈颱風，颱風走它自己的路，沒有好、沒有壞，防災做得好，颱風都會是好颱風！