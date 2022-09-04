軒嵐諾颱風上午再度增強重回強烈颱風，位於台北東北東320公里海面上，向北轉北北東前行，今晚颱風逐漸遠離台灣，氣象達人彭啟明表示，很少有颱風從強颱變中颱再變成強颱的案例，預計軒嵐諾周二（6日）將直撲韓國。據韓國氣象廳預測，軒嵐諾不排除成為史上登陸韓國的「最強颱風」。

軒嵐諾颱風路徑往偏北方向直直衝。(翻攝自氣象局)

中央氣象局表示，上午9時軒嵐諾強度略增強且暴風圈擴大，已回到強烈颱風等級，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里，近中心最大風速每秒51公尺（相當於16級風），瞬間最大陣風每秒63公尺（相當於17級風以上），其暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅，並以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行。

彭啟明在臉書指出，經過一天多軒嵐諾颱風顯著回春，直言是少有強颱變中颱後再升級強颱的案例。預期強颱軒嵐諾將直撲韓國，對韓國壓力會很大。

據《韓聯社》報導，韓國氣象廳預測軒嵐諾颱風可能在6日凌晨從慶尚南道南海岸登陸韓國，不排除成為史上登陸韓國最強颱風，恐造成重大損失。預計軒嵐諾登陸韓國時中心附近最大風速每秒43公尺，維持強颱強度，超越1959年和2003年登陸韓國的「莎拉」（Typhoon Sarah）和「梅米」（Typhoon Maemi），至於軒嵐諾會停留多久尚難精準預測，當地專家擔心會對韓國造成嚴重災情。

軒嵐諾暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅，中央氣象局預計將在中午前解除陸警。(翻攝自氣象局)

台灣部分，中央氣象局將在中午11時30分解除軒嵐諾颱風陸警，但白天北部、東北部持續降雨，有局部大雨或豪雨，北台灣及中部山區有豪雨或大豪雨，中南部、花東降雨較短暫，今晚到周一（5日）颱風逐漸遠離，轉為西南風，北部轉為不定時短暫雨，東北部及中南部偶有雨，其他地區轉多雲天氣。