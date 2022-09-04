47歲男星林志穎7月22日遭逢嚴重車禍，造成俊臉和肩膀有多處骨折，所幸同乘兒子安全無虞，經緊急手術後，林志穎日前也已出院休養；見此，老婆陳若儀貼出2年幼家人的日常戲水照，除了不忘許願未來越來越好，也心疼有人對她兒子惡意造謠，亂說他車禍時講「不能去比賽了」，讓當媽的她非常難過。
陳若儀今(4)日在IG限時替家人發聲，她表示見有酸民指「我兒子一下車，說不能去比賽了」，讓她忍不住想問：「不好意思！請問你有在現場嗎？」，隨後強調她兒子車禍時是稱：「我爸爸還在裡面」，並轉述車禍時伸出援手民眾說法：「我的兒子真的很勇敢！我當場忍不住哭了，他已經非常勇敢，不要再黑他了！」
日前林志穎本人也在IG報平安，證實已返家休養，並宣布日後會再重返工作，從他的IG限時動態中，也可見他自信喊話：「體重慢慢恢復中，繼續加油」；目前車禍後的他體重只剩53kg，讓他不禁自嘲肌肉都沒了，該好好努力進補恢復，不過他也打算趁此機會好好陪伴家人，並請大家不要相信沒經過證實的謠言。
據了解，這次林志穎發生的車禍，是當天他載家人去桃園開賽車，卻因不明原因而中途撞上分隔島，令車頭燒成火球，幸得被路人所救出；而他身邊僅受輕傷的家人，則一度被網友謠傳，在事故第一時間曾說「不能去比賽了」，而且謠言還越傳越廣，令當媽的陳若儀心疼發聲，不過該貼文目前似乎已遭刪除。
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