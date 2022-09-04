「甜姐兒」侯佩岑日前曬育兒照，遭指頭髮看起來很稀疏，讓女神美貌掀起網討論，侯佩岑懶理外界紛擾，大膽挑戰和以往全然不同的造型，她首度嘗試沒有眼妝入鏡，只擦了紅唇和「公主切」髮型，雖然新鮮感十足，但侯佩岑仍緊張喊：「零眼妝覺得好赤裸」。

照片中，侯佩岑頂著中分直髮入鏡，挑戰「公主切」髮型，侯佩岑還說：「這次拍攝，嘗試完全沒有眼妝入鏡」，讓她感覺很新鮮，保養有術的侯佩岑雙眼無暗沉、也沒有細紋，眼周緊緻且光亮、有神，絲毫沒讓歲月留下痕跡。

43歲侯佩岑不愧是美魔女，儘管她緊張直喊：「零眼妝覺得好赤裸」，照片仍散發美感，網友也對造型給予好評。同時，侯佩岑也感性發文：「珍惜每一次探索可能的機會， 願我們都能真正接納自己，愛自己的每個不同面向～」。

侯佩岑不只是演藝圈的氣質女神，凍齡的她，完全看不出是兩個孩子的媽，侯佩岑日前還透露，覺得有些照片拍起來不太像自己，她不解是化妝方式改變，還是濾鏡修圖的關係，不過，侯佩岑也強調：「真的沒做什麼」，甚至直接曬無濾鏡、零修圖照片，只見侯佩岑肌膚依舊白皙光亮、五官俏麗，不管是臉蛋或身材都看不出歲月痕跡，43歲狀態好到驚人。