民進黨台北市長參選人陳時中近來夜衝同志酒吧開拓票源，遭身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲諷刺「明明是素珠卻演成林志玲」，引發網路熱議，民眾黨稱該敘述平鋪直敘，批評陳刻意扭曲成歧視。對此，陳時中4日受訪強調，這樣的講法就是某種歧視，無論素珠或林志玲，市民都該平等對待。

柯文哲日前在《挑戰黨主席》節目中說，陳時中打選戰的方式，跟自己2014年參選市長時相仿，去的地方都差不多，想把小眾的票加起來，但他認為人演戲雖然可以戲路寬廣，但也能「素珠演成林志玲」，跟人設對不起來，此言被外界認為是歧視。

民眾黨補充，此段說法完全平鋪直敘，以2位高知名度且傑出的演藝工作者，表述選舉當中，若以差異過大的形象包裝選民只會有強烈的「違和感」，但陳時中竟抨擊是「歧視」，恐怕是心中對女性有既定的刻板印象與價值判斷，才會刻意扭曲成歧視。

對此，陳時中上午出席職能治療師全聯會創會20週年紀念學術研討會後重申，這樣的講法就是某種歧視，無論素珠或林志玲，市民都該平等對待。

媒體追問，是否有意針對年輕人選票，陳時中否認，強調會照顧所有市民需要，不分年齡、不分性別都要兼顧。至於外界質疑中央疫苗採購慢半拍，他則避談，稱這是衛福部或指揮中心的權責，他們一定會做最好的選擇。