阿里巴巴集團發布《2022阿里巴巴環境、社會和治理（ESG）報告》，分享集團持續投入ESG的措施成果，並跟生態夥伴共同交流，首度提出七項行動方向。阿里巴巴表示ESG是面向未來發展的重要基石，作為一個社區的長期建設者，應當竭盡所能應對關鍵的社會挑戰，從而實現自身、合作夥伴以及社區的長期永續發展。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在報告中指出，作為一家典型的數位化平台公司，阿里巴巴的成長史，就是不斷將技術應用於商業，和無數參與者共同開創新商業形態的創新史。如何與他們共同建設一個綠色、永續的新商業生態，共同創造商業之上的價值，這是一個歷史性的新課題。

報告指出，數位化帶來前所未有的連接和協作，全球貿易和經濟發展因此惠及世界上越來越多的地區和社區，阿里巴巴要發揮數位技術創新的力量，確保服務到的每個人、每個社區都能從中受益。阿里巴巴認為，透過充分發揮三個要素，即承擔社會責任、運用科技創新和推動參與者生態，企業可以匯聚多方力量，找到成體系、可規模化、符合公共利益的協作解決方案。

報告內容也公布阿里巴巴集團在2021年4月1日至2022年3月31日期間（2022財年），直接營運和控股業務的ESG進展。在環境永續發展的議題上，根據《彭博新能源財經（BloombergNEF）》的排名，2021年，阿里巴巴集團是中國排名第一的可再生能源購買者。

2022年上半年，阿里巴巴集團清潔能源交易超過8億度，相比2021年全年已經實現超過150％的增長。2022財年，阿里巴巴集團透過能源結構轉型，總共減碳619,944噸。經過努力，阿里雲6％的電力是清潔低碳能源。

2022財年，阿里巴巴集團自有資料中心的平均能源使用效率PUE低至1.247，達到亞洲領先水準。集團目標是維持自有資料中心年均PUE不超過1.3。阿里巴巴溫室氣體總排放量為1324.9萬噸。其中，阿里巴巴實體控制範圍之內的直接溫室氣體排放為92.7萬噸，包括固定源燃燒（如天然氣使用）、逸散性排放（如製冷劑逸散）、移動源排放（零售業務中自有交通工具）。

阿里巴巴因外購電力和熱力所產生的溫室氣體排放為444.5萬噸，這些外購電力和熱力主要用於雲計算資料中心、零售門市、倉庫和辦公場所的營運需求。