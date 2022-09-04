南韓知名女團「IVE」中的18歲成員張員瑛（장원영），因擁有甜美臉蛋與171公分的高䠷身材，使她一出道就大受歡迎，甚至還被譽為「新一代最強神顏」，私下的穿搭及造型也在南韓掀起跟風的熱潮。而過去曾在經典韓劇《順風婦產科》中飾演古靈精怪「朴美月」而爆紅的女星金成恩，近日也跟上潮流剪了一頭「張員瑛瀏海」，並公開在個人社群媒體上，沒想到她一看到成品竟嚇到哭出來。

金成恩日前在個人IG上貼出張員瑛先前所拍攝的自拍照，照片中只見張員瑛雖留著浪漫的長髮，但額頭還留著些許的「胎毛小瀏海」，使她原本就只有巴掌大的臉蛋顯得更加小巧。而金成恩看到後也跟風剪起了瀏海，但她沒想到剪完後成果卻與她想像中的落差很大，一看到對比照立即被嚇哭。而網友看到後則忍不住笑瘋，紛紛表示「這就是理想與現實的差別」、「哈哈哈！怎麼這麼可愛」、「真的很像小孩的瀏海，太可愛了」、「哈哈哈，笑死我了」、「沒關係啦！這樣也可愛」、「好殘酷的對比照」意外造成話題也吸引大批網友留言。

事實上，金成恩雖由童星身分出道，也曾因爆紅替家裡賺進大量收入，但她卻在校園中變成同學欺負、霸凌的對象，讓她一度罹患憂鬱症只能遠赴紐西蘭念書，直到成年才返回韓國，但人氣已不如以往，她為了實現演藝夢曾砸下68萬元整形，並大膽接拍大尺度三級片《花樣女鬼》露出兇猛美胸想藉此翻紅，不料卻遭大眾批評墮落，她只好轉戰直播界，並透過網路持續與網友互動。