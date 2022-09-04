民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長後近日來遭受許多攻擊，他今天參加桃園市商業會活動時指出，反對威權都需要面對這種危機和傷害，所有的汙名化都會來，像是他的論文被攻擊，又有莫須有的欠錢不還、拿中國的錢選舉或是他說賴清德支持他選桃園市長等，這些都不是事實。他強調，他的論文當年已經經過學倫會審查證實並非抄襲，老掉牙的事又拿出來說一次，招數還是「太low」。

鄭寶清說，現在說他是背骨的，都是統治者的汙衊想讓你沒有正當性，民進黨的建立都是當初背骨反對國民黨的，才造就民進黨的今天，然而他反對威權體制與密室協商，如果這一點是對的就會被打擊，所以可以看到他被打擊的過程是無所不用其極，戴紅帽、人格破壞、道德破壞與人格毀滅都會發生，他已有心理準備。

鄭寶清表示，自己的論文11年前就被檢舉，當時已經有到學倫會審查通過，證明他沒有抄襲，所以現在舊事重談，老掉牙的事情又拿出來說一次，招數還是太low。他也提到，希望這場選戰回到正軌，提到年輕人買房自備款由政府負責，相信後面攻擊還會更多，但他已經準備好了也會貫徹執行，政策也有規畫社會福利做法會一步步提出來，希望所有參選人回到政見上面，讓桃園有好未來，因為在這裡出生長大從政，一輩子沒有離開過在其他縣市選舉，他對桃園有深厚感情，未來埋骨地方也會在桃園，會把這塊土地建設好讓桃園人過好日子，這是對自己很高的期待。