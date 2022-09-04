演藝圈知名夫妻檔王中平和余皓然育有一雙子女，女兒韓菲擁有精緻的五官以及纖細身材，加上陽光清新的氣質。儘管沒有出道成為藝人，但在社群平台上擁有大批粉絲的追隨，日前她在YouTube上架了和家人外出旅遊的影片，同時還曝光了自己睡前的素顏模樣，絕美顏值引發粉絲的暴動。

近來余皓然帶著家人們到宜蘭家族旅行，女兒韓菲則以影片記錄下旅途中的點點滴滴，大夥兒抵達民宿時，大家還一起玩了各種團康遊戲，甚至還有畫臉懲罰，場面十分歡樂，可見一家人的好感情，而韓菲也在影片中，絲毫不在意以素顏露面，可見她個性相當大方直率。

睡前，韓菲頂著微微凌亂髮自拍，以超近距離對著鏡頭分享隔日行程規劃，炯炯有神的眼睛，以及白皙無瑕疵的肌膚，整體五官依舊相當精緻，毫無脂粉的臉蛋更清楚的見證她的天生麗質。

韓菲大方以素顏露面，五官以舊精緻漂亮。(圖/韓菲 Youtube)

其實，韓菲平時還會在社群分享自己歌唱或彈吉他的影片，雖然受盡爸媽的寵愛，但她性格自律，不僅學業上會自我要求，連身材管理也是，她曾在IG跟網友玩問與答，坦言只要產生想休息一下的念頭，就會產生罪惡感，但這種高標準也讓她成為國外名校高材生，近來因為放暑假，所以返台陪伴家人。