國民黨前台北市議員羅智強2日宣布鄭重考慮參選總統，消息一出震撼各界，他今（4）日表示，將開始收集民眾對於他參選總統意見的「總統聽見100天」活動，並預告會在100天後做出決定。

羅智強今於臉書發文，透露在退選桃園市長後，參選總統的念頭便在腦海中浮現，他表示困難從不是自己退卻的理由，對他而言，最重要的是能為「民主制衡、兩岸和平、人民福祉」做出什麼樣的貢獻，因此決定力邀大家幫他思考「要不要參選總統」，將啟動「總統聽見100天」活動。

羅智強指出，「總統聽見100天」將在未來用100天的時間，從台灣到美國、從街頭到巷尾聽聽大家的意見，同時也希望能藉機收集到「該不該選總統」、「若是總統，最重要的政見、最想為台灣做什麼？」與「如何促成在野合作以達成政黨輪替的目標」等三個「聽見」。

羅智強提到，100天後九合一大選已結束，2024年總統大選即將開始，需要有人未雨綢繆，因此「總統聽見100天」活動也可說是總統大選的行前準備。