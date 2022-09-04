今日上午8時30分員山子水位超過63公尺，分洪堰進入隧道開始分洪。（水利署提供／陳彩玲基隆傳真）

軒嵐諾颱風為基隆帶來豐沛雨水，基隆河上游山區總累計雨量達450毫米，4日上午8時30分員山子水位超過63公尺，分洪堰進入隧道開始分洪，為今年第3次分洪。

中央氣象局昨發布海上陸上颱風警報，水利署第十河川局表示，颱風行進速度緩慢且持續降雨，基隆河上游山區總累計雨量450毫米，已解除基隆地區旱象，今日凌晨員山子分洪堰警戒水位達62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。

第十河川局指出，颱風外圍環流夾帶強降雨，基隆河上游水位驟漲，今日上午8時30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，為今年第3次分洪，自2005年來第57次分洪。

第十河川局提及，員山子管理中心自2日上午11時三級開設，嚴密監視水位狀況，以及各分洪、機電設施整備情形，確認分洪隧道、排砂道自動閘門等儀器操作正常安全無虞。分洪期間，除利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，掌握分洪狀況，也會發布警告訊息，確保民眾生命財產安全。