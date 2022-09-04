豐原警分局為健全民間社區治安的維護體系，精進勤務技能，提升執勤能力，於3日實施守望相助隊的常年訓練。（警方提供）

警力有限、民力無窮！守望相助隊是自發性組織，他們組隊自動排班為社區為鄉里巡守，為里民服務。豐原警分局指出，民間自動自發的組織，保鄉衛民的精神，需要政府部門的協助訓練與管理輔導才能健全才會永續；分局特於昨日實施守望相助隊的常年訓練，讓守望相助隊發揮更大效益。

豐原警分局為健全民間社區治安的維護體系，精進勤務技能，提升執勤能力，於3日實施守望相助隊的常年訓練。訓練課程有預防犯罪宣導、住宅防竊、婦幼安全、跟蹤騷擾防制法、協勤任務及相關法令宣導等。

警方指出，各項課程以精簡實用為原則，由於疫情尚未解封，該分局為兼顧防疫規定及精實訓練，各巡守隊推派代表到分局參訓，其餘採影音電化教學，期能收到訓練成果與效能。

分局長劉安杰表示，感謝這些民力，他們不但沒領薪，還奉獻自己的時間與精力給社區鄉里，並犧牲假日、冒著風雨到分局上課參訓，這種犧牲奉獻的精神，讓人感佩，身為警察人員領有薪餉不好再說辛苦了！