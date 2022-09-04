本土新冠肺炎BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心卻採購「原始株＋BA.1」疫苗，遭中廣董事長趙少康質疑，沒有對症下藥；中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，「要用準備好的雨傘去擋，而不是期待新型雨傘。」對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安痛批，似乎又要重蹈過去覆轍，指揮中心不該用傲慢似是而非的比喻回擊人民。

指揮中心採購BA.1的次世代疫苗，被質疑沒有對症下藥，指揮官王必勝昨日還提出「不要期待用新型雨傘擋雨」。蔣萬安說，指揮中心過去兩年，在相關整備方面，不管是疫苗採購、快篩試劑或抗病毒藥物，要什麼沒什麼，今天面對新的病毒株疫情即將來到，指揮中心到底有沒有準備。

蔣萬安強調，這些都是可以預見，看其他國家吸取教訓，提早做相關準備，現在看起來似乎又要重蹈過去的覆轍，是民眾無法接受，呼籲指揮中心，外界有提出好的建議．要虛心接受，而不是態度傲慢，用似是而非的比喻回擊，民眾已經厭倦指揮中心這樣的態度。