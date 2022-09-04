有些人性格內斂，不愛社交，日常只需要幾個知心好友就夠；也有些人元氣滿滿，活潑開朗極具正能量，四海八荒皆朋友，無論是誰他都可以快速打成一片。根據星座運勢網站《摘星工廠》近日分析，這幾個星座永遠充滿朝氣，又懂得照顧人，總是吸引旁人來跟他們做朋友，今天我們就一起來看看有哪些星座上榜了吧！

#牡羊座

牡羊座就像小太陽一樣照耀著旁人。（圖／觸mii）

牡羊座性格開朗，不拘小節，喜歡表達自己的感受，也會聆聽他人的想法，同時又具有獨特的幽默感，完全是把氣氛炒熱的小高手，總把大家逗得樂不可支，和他們相處就像身邊有個小太陽一般，帶給人歡笑和溫暖，所以這樣的牡羊座怎麼可能朋友會少呢？

#射手座

射手座很講義氣，朋友有難他一定伸出援手。（圖／觸mii）

射手座活潑熱情，性格外向大喇喇，雖然有時候神經會粗到讓人有點無言，但他們偶爾也會有出乎意料的細心，注意到朋友情緒上的不對勁，並適時給予關心。他們也很講究義氣，倘若兄弟有難，射手座肯定二話不說就伸出援手，總能給身處困境的朋友帶來希望和正能量，而且他們也會顧及到對方的感受，好感度自然是收穫滿滿。

#雙子座

雙子座善於發現旁人的優點。（圖／觸mii）

雙子座個性幽默風趣、思維跳脫，時常會講出大家想不到的笑點，把大家逗得哈哈大笑，能言善道的他們也很會誇讚別人的優點，鼓勵對方自信起來；雖然有時候他們看起來沒心沒肺，好像什麼都不在乎，但其實雙子座都把朋友放在心底，一旦朋友需要幫助，他們肯定是第一個站出來挺你的。