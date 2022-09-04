桃園市建國國中老師魏秋子，硬著頭皮接下學校童軍團團長的任務，她帶著孩子去爬山、露營、跑步，鍛鍊強健的體魄，也訓練他們各種童軍的技能，國中小男孩被壓得死死的，驚嚇地說：「這個女團長根本就是男生嘛！」她最近被教育部選為教育家人物典範。

魏秋子原本是資訊科老師，考上非本科童軍證照後，硬著頭皮接下童軍團團長的任務。孩子不知魏秋子的底細，對她的專業產生質疑，不斷惡作劇，試探她的底線。

「孩子很調皮，會想看看妳這個團長到底有多厲害？」魏秋子說，一個女老師要Hold住牛鬼蛇神般的國中男童軍，唯有路跑、運動、樹攀、走繩等項目比他們厲害才行！她拿出壓箱本領，才收服男童軍的心。

在童軍團裡，有些孩子的學習成就低落，個性又調皮搗蛋，魏秋子卻看見他們內在優秀的潛質。孩子不敢站上舞台，魏秋子便利用短短的社團課時間，給予他們童軍的雙旗訓練，也在團集會中強化他們的童軍技能、戲劇表達能力、口才訓練及膽量訓練，讓孩子在學校成果發表會上演出。

「我是連哄帶騙，把他們騙到舞台上。」魏秋子說，當全校同學及師長的眼光注視著這群孩子演出，響起熱烈的掌聲時，孩子們從羞怯自卑轉而變得有自信，開始期待下一次的演出。家長也會突然意識到：「我的孩子有能力變得更好。」開始出錢出力、做海報，贊助童軍團經費等，支持魏秋子把活動辦到最好。

每年校慶前，童軍團會排除萬難，徒手用竹子與結繩搭建起快兩層樓半高的精神堡壘。「那是個大工程，真的很辛苦，從白天做到晚上！手綁結繩很痛的。」魏秋子領著孩子前進，當堡壘矗立起來的那一刻，一切的辛苦跟汗水都是值得的。

「這些少爺、小姐有時連切菜都不會，但是很聰明，教幾遍以後就會了。」在童軍活動中，孩子經歷所有的晉級與挑戰，養成獨立的性格，讓魏秋子總是很欣慰，自己帶的孩子比同齡的孩子更成熟，眼光更遠大，做事情更有格局，還有感恩的心。