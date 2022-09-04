呂警員與同事於另一家銀樓內查獲黃女正在該家銀樓內故技重施偷竊金飾。（影片/ 戴志揚翻攝）

鼓山分局內惟派出所警員王馨屏於昨(3)日13時20分許，接獲轄區銀樓報案稱店內的1條金項鍊遭一名婦人竊走，經派出所全所動員調閱監視器影像，隨即鎖定犯嫌所騎乘作案之交通工具與面貌特徵，所內專案巡佐劉玉清亦立即認出這名慣竊女子，並提供該名女竊賊的犯案習性，參與偵辦的所內女警呂和柔研判犯嫌可能會至銀樓變賣贓物，於是開始聯繫左營大路上的銀樓，於近17時聯繫到其中一間銀樓時，銀樓人員向警方表示店內有符合警方所描述特徵的女子正要變賣金項鍊，呂員立即與同事趕往，於另一家銀樓內查獲黃女(46歲)，並且發現黃女正在該家銀樓內故技重施偷竊金飾，警方立即將女子逮捕，全案於偵訊後依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方在另一家銀樓內查獲黃女(46歲)，並且發現黃女正在該家銀樓內故技重施偷竊金飾，警方立即將女子逮捕。(戴志揚翻攝)

經警方調查，黃女在9月3日13時許在鼓山區的銀樓犯案後，於近17時許騎車至左營區的銀樓要變賣所竊得的金項鍊，但黃女賊心不死，趁店內繁忙之際，故技重施行竊得手多樣白金飾品，經警方突破心防，女竊嫌才交出已竊取得手藏在身上的金飾，警方於總計查扣黃女所竊得的黃金項鍊1條、白金墜子1條、白金戒指5枚，總價值新台幣15萬4千餘元。

鼓山警分局長蔡鴻文對於內惟所同仁於受理報案後全所積極動員偵辦，並於四小時內迅速追緝女嫌到案，成功阻止女嫌繼續危害北高雄銀樓表示肯定，並勉勵同仁竊盜除造成民眾財損，並易使被害民眾生起治安狀況不佳的恐懼感，除了落實轄區監視器建置與妥善率維護，並指示同仁加強全日各時段巡邏警網對可疑人車的盤查，全力防制不法事件發生，保護民眾生命財產安全。