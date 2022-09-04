軒嵐諾帶充沛雨量，石門水庫首度啟用阿姆坪防淤隧道。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

軒嵐諾颱風移動緩慢為北部地區帶來豐沛雨量，石門水庫集水區3日一整天累積降雨超過330毫米，水庫蓄水率也達到92％以上，北區水資源局在4日10時開啓阿姆坪防淤隧道首次啓用，將檢驗其排洪兼防淤功能，持續朝水庫延壽目標邁進。

北水局指出，阿姆坪防淤隧道自2017年11月開工，2021年5月隧道貫通，目前進度達97％，主要防淤設施安全評估均已通過，先前經單機測試功能正常。石門水庫至4日8時，水位為243.1公尺、蓄水量為1.89億立方公尺，尚有滯洪空間約1600萬立方公尺，因持續降雨，預估可能入流水庫水量約7000萬立方公尺，所以規畫利用洪水期間啓用防淤隧道，其防洪可達每秒600立方公尺及沖淤（已於沖淤池放淤20萬立方公尺）功能。

北水局也說，這次颱風雨量豐沛，自3日下午3時即開啓電廠雙機滿載發電，同時進行水庫排洪與排砂操作，充分發揮水庫防洪、防淤兼顧發電效益。另預估軒嵐諾尖峰洪流於4日中午左右發生，石門水庫將隨時視入流因應調整放水量，呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，確保安全。