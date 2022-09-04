副縣長李增財代表因公赴台的楊鎮浯縣長出席啟動儀式，希望這項以「金門新十景」之一的汶浦水岸為主場的活動，為金門秋季旅遊迎來人潮外，縣長參選人李應文和金沙鎮長吳有家、金沙鎮代會主席周水土、金湖鎮長陳文顧，以及多位拚連任的鎮民代表、里長也到場。（金沙鎮公所提供）

老家在金沙鎮官澳，任職縣府觀光處時常與觀光大使水獺「阿特」布偶合體，赴台出席旅展的縣議員參選人楊育菡表示，鄉土人文、自然資源的維護利用，攸關地方發展的軟實力呈現，期待金沙鎮以自然、人文兼具的條件，走出它亮麗的新未來。（楊育菡授權使用）

金門金沙鎮擁有全島最多的63尊風獅爺，也是瀕絕保育類動物水獺的主要棲地，以它們為主題的高粱老街風獅爺文化季「尋找風獅爺APP」、「尋風．獺浪．汶浦水岸裝置藝術展」正式起跑，吸引輕旅行的遊客慕名來訪，成為東半島秋季旅遊的大亮點。

金沙鎮長吳有家說明，以「尋風.獺浪 .汶浦水岸」為主題的裝置藝術，在榮湖虎嘯橋東側展出4公尺高的大水獺和1公尺高的小水獺各2隻，搭配1尊立面達4公尺高的風獅爺同框亮相，為「2022年金沙鎮高粱.老街.風獅爺文化季」揭開熱鬧序幕。展期自9月3日至11月30日。

相傳有鎮風、止煞神威的風獅爺是金門的聚落守護神，也是最特殊的人文和信仰圖騰，島上現存101尊古老作品，其中又以金沙鎮63尊最多，近年在鎮公所用心規畫下，系列風獅爺主題觀光活動，成功打造「風獅爺故鄉」的亮麗形象，在全球品牌管理協會主辦的2022台灣城鎮品牌獎一舉拿下「形象設計經營獎」的特別獎。

另金門是台灣地區「唯一」有珍稀保育類野生動物歐亞水獺分布的地方，數量僅約100至200隻左右。縣府連年配合農委會辦理保育措施，金沙鎮后水頭社區及官澳社區積極參與水獺排遺監測、移除棄置網具、垃圾和蒐集水獺活動資訊外，協力改善水獺棲息環境，成果十分可觀。

副縣長李增財代表因公赴台的楊鎮浯縣長出席啟動儀式，希望這項以「金門新十景」之一的汶浦水岸為主場的活動，為金門秋季旅遊迎來人潮外，縣長參選人李應文和金沙鎮長吳有家、金沙鎮代會主席周水土、金湖鎮長陳文顧，以及多位拚連任的鎮民代表、里長也到場。

老家在金沙鎮官澳，任職縣府觀光處時常與觀光大使水獺「阿特」布偶合體，赴台出席旅展的縣議員參選人楊育菡表示，鄉土人文、自然資源的維護利用，攸關地方發展的軟實力呈現，期待金沙鎮以自然、人文兼具的條件，走出它亮麗的新未來。