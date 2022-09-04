台灣彩券8月24日宣布中秋加碼活動，其中威力彩、大樂透、BINGO BINGO賓果賓果、39樂合彩齊加碼，總獎金高達6.2億元，吸引民眾躍躍欲試。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，9月白羊座、雙魚座、巨蟹座、處女座獲財神眷顧，不但偏財運旺，有機會升職加薪，還可趁著台彩中秋加碼活動買些彩券試手氣，就算沒有獲得大獎，也有小財進帳的機會。

第四名、白羊座

火星9月在白羊的財帛宮發威，偏財運特別好，不僅對兼職、副業、投資等多元的賺錢管道極感興趣，賺錢慾望也非常強，可以竭盡所能投入理想的事業或投資市場，隨著財運越來越旺，工作上也有望升職加薪，記得把握機會，在工作上更加把勁！另外9月白羊會嚴格控管花費，一點一滴的累積也能存下不少錢。

第三名、雙魚座

雙魚前陣子過得特別累，感覺做什麼都不順，但9月開始生活就會慢慢好轉，特別是正在等待結果的雙魚，會在這個月迎來心滿意足的成果，可以好好期待。另外9月雙魚的偏財運也非常好，可試試小額投資，或買彩券、參加抽獎試手氣。

第二名、巨蟹座

9月巨蟹能慢慢感受到自己的財運上漲，身邊有貴人降臨，也因為備受重視、寵愛，而獲得意外之財，可能是長輩給的零用錢，或主管指派任務而大賺外快。懂得開源節流的巨蟹，只要把握賺錢的良機，財富自然會往上飛漲，別忘了多和財運好的朋友來往，他們的磁場可以替你帶來更多好財氣，財運更興旺。

第一名、處女座

9月處女特別受財神眷顧，加上工作上總是勤奮努力，越挫越勇，因此無論是業務、生意、提案、投資，都能賺進不少的錢，而且這段期間經常會有客戶丶朋友請客，所以不需花太多支出在交際應酬上。如果9月處女遇到特別的事件，也可以買張彩券碰碰運氣，雖然不一定能夠獲得大獎，但也有小財進帳的機會。